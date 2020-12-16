Азербайджанский стартап обратился в центр инкубации и акселерации Innoland в связи с развитием проекта по созданию дрона, способного обнаруживать мины, сказал советник председателя Государственного агентства по социальным инновациям Азер Байрамов, выступая на онлайн-форуме «Made in Azerbaijan: инновации и технологии», который проходит в рамках «Недели инноваций».

По его словам, поскольку Центр развития электронного правительства находится в подчинении агентства, он также получает запросы от местных компаний о различных услугах и продуктах, связанных с развитием электронного правительства: «Последнее предложение, которое мы получили, — это проект дрона, который обнаруживает мины. Это предложение, которое полностью соответствует реальности и теме. Мы постоянно получаем различные предложения и стараемся их оценить. Если проект интересный, мы стараемся пригласить их в Innoland в качестве резидентов, чтобы они могли воспользоваться имеющимися там возможностями».

Minval.az