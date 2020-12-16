Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября «осуществлен обмен пленными по принципу «всех на всех», этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная российскими миротворцами вместе с представителями Армении и Азербайджана.

«Могу со своей стороны дополнить это лишь тем, что процесс обмена пленными продолжается», — сказала Захарова.

Minval.az