В Армении для проведения внеочередных парламентских выборов должно быть достигнуто согласие, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вопрос не в том, должен ли премьер уйти или нет. Вопрос в том, кто в Армении решает, кому быть премьером. Народ своим выбором должен решить. Внеочередные выборы не могут пройти лишь на основе своей воли или решения, вокруг этого должно быть достигнуто согласие», — сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».

Он отметил, что считает себя ответственным номер один за исход карабахской войны и внутриполитическую напряженность.

«Но я не считаю себя виновным номер один», — сказал Пашинян.

Minval.az