Скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Вова Николович Пашинян. Об этом агентству Sputnik сообщил источник в медцентре «Наири».

По имеющимся сведениям, он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Известно, что на протяжении целого ряда лет отец Пашиняна страдал от онкологического заболевания. Перед кончиной он больше недели находился в больнице.

Между тем, директор медцентра Анатолий Гнуни пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«В настоящее время ничего не могу сказать», — сказал Гнуни.

Отметим, что Вова Пашинян был женат дважды. В первом браке у него родилось трое сыновей – Артак, Армен и Никол. Когда будущему премьеру было 12 лет, мать умерла от болезни. Вова Пашинян женился во второй раз на Ерджаник Чибухчян. Они вместе жили в районе Блбулян в Иджеване. Пашинян долгие годы работал учителем физкультуры в одной из местных школ.

В 2018-м году по состоянию здоровья Вова Пашинян не участвовал в «бархатной революции». Но в те дни он вместе с женой приехал. В беседе с журналистами Пашинян-старший, отвечая на вопросы, заявил, что страной, помимо его сына, могут руководить и другие люди, так как в Армении много талантливых и умных людей.

Minval.az