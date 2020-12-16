Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с мероприятиями по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, в городе Шуша начались работы по оценке и инвентаризации.

Рабочая группа из 60 человек, в которую вошли представители Министерства культуры, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, ОАО «Азерсу», Государственного агентства автомобильных дорог, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерэнержи», ООО « Bakı Abadlıq Xidməti», будет работать по 6 основным направлениям, с участием специалистов из различных сфер. Для этого даны соответствующие поручения.

В городе Шуша, который считается культурной столицей Азербайджана и жемчужиной всего Кавказа, планируется провести предварительную оценку и инвентаризацию текущего состояния объектов инфраструктуры, земельных участков и другой недвижимости.

В соответствии с поручением главы государства будут приняты меры по планомерному восстановлению города, исторических и религиозных памятников, музеев с сохранением древнего исторического и архитектурного стиля. После реконструкции Шуша займет достойное место в списке самых красивых городов мира.

Minval.az