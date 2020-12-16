«Благодаря мудрости, решительной воле и руководству президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, осуществившего самые большие мечты нашего народа, наша доблестная армия, начиная с 27 сентября в течение 44 дней провела контрнаступательные операции, армия добилась успешного выполнения таких задач, как освобождение азербайджанских земель от оккупации и восстановление их территориальной целостности».

Об этом написал министр по чрезвычайным ситуациям генерал–полковник Кямаледдин Гейдаров в статье для газеты «Азербайджан».

Министр отметил, что Армения признала свою полную и безоговорочную капитуляцию:

«Фраза «Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак» стала символом нашей истории, нашей Великой Победы. Оставшиеся в беспомощном состоянии перед контрнаступательными операциями нашей армии, загнанные в угол вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарное перемирие, стала обстреливать из ракет густонаселенные пункты, где проживает азербайджанское население, частные и многоквартирные дома, хозяйства, разрушать гражданские объекты, совершать поджоги.

Силы МЧС, с честью исполнявшие возложенные задачи по поддержке и обеспечению безопасности гражданского населения, выполняли служебные обязанности в самых экстремальных ситуациях, вели поисково-спасательные операции при разрушениях, вызванных артиллерийским огнем противника, спасали и эвакуировали людей, действовали в усиленном режиме для немедленной ликвидации пожаров.

В дни, когда агрессорская Армения обстреливала мирных жителей, в целях обеспечения безопасности населения, в прифронтовых зонах, среди населения других населенных пунктов, ставших мишенями вражеской стороны, раздавались подготовленные Министерством различные просветительские материалы, проводилась соответствующая просветительская работа.

О террористических провокациях Армении против гражданского населения Азербайджана были проинформированы соответствующие структуры стран-партнеров и международных организаций.

Так, 30 государственным структурам, ответственным за борьбу с чрезвычайными ситуациями, и около 20 авторитетным международным организациям, в том числе структурам ООН (UN OCHA, UN DRR), Международной Организации Гражданской Обороны, NATO EADRCC (Евроатлантический Координационный Центр реагирования на стихийные бедствия), Главное управление европейской гражданской обороны и операций ЕС по оказанию гуманитарной помощи, Европейское и Средиземноморское соглашение о крупных катастрофах, Международное агентство по атомной энергии, ГУАМ, Организацию Черноморского экономического сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества и другие международные структуры были направлены письма, в которых до их сведения была доведена правда об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте».

Minval.az