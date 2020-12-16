Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявило средиземноморскую плодовую муху в партии свежей хурмы из Республики Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям 10 декабря 2020 года на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ОСТ-Терминал», в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежей хурмы весом 16,6 тонны происхождением Республика Азербайджан был выявлен карантинный для РФ объект — средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений.

«Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об ее уничтожении. В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ зараженная подкарантинная продукция уничтожена под контролем управления Россельхознадзора», — заключили в ведомстве.

Minval.az