Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой по факту возможного незаконного завладения 62 миллионов евро, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ ведомства на запрос.

«Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и министра внутренних дел Арсена Авакова, связанных с незаконным завладением 62 миллионов евро на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaf», — говорится в сообщении.

По данным агентства, дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Расследование ведется также против сотрудников CityCommerce Bank.

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