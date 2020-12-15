Первым документом, который рассмотрит парламент Грузии нового созыва, станет новая внешнеполитическая резолюция антироссийского содержания. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на председателя парламентского комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе.

По его словам, одной из основных задач действующих грузинских властей является освобождение Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим депутатам потребуется срочно начать работу над новой внешнеполитической резолюцией. «Парламент намерен динамично включиться в усилия по мобилизации международной поддержки и использует все международные парламентские платформы», — пояснил Самхарадзе.

Он добавил, что власти страны намерены несмотря ни на что стремиться к интеграции Грузии в ЕС и НАТО. По мнению законодателя, такой вектор внешней политики является выбором всего грузинского народа.

Minval.az