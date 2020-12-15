Согласно распоряжению о строительстве новой автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Россией (РФ), являющейся частью международного транспортного коридора «Север-Юг», начиная с населенного пункта «Яшма Баглары» (Yaşma bağları), Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) быстрыми темпами ведутся строительные работы.

Как сообщили в ГААДА, завершены строительные работы по первому участку платной автомагистрали протяженностью 30 километров, расположенному между поселками Яшма и Гилязи Хызинского района.

Отметим, что первая часть проекта, берет начало с 45 километра существующей автомобильной дороги М–1 Баку–Губа-государственная граница с РФ.

На первом участке новой дороги уложен выравнивающий слой из песчано-гравийного покрытия толщиной 30 сантиметров, гравийной смеси толщиной 27 сантиметров, основное асфальтобетонное покрытие дороги состоит из трех слоев (17, 8, и 4 сантиметров) общей толщиной 29 сантиметров.

В рамках проекта построены две дорожные развязки, один путепровод, один мост через канал, четыре подземных автомобильных тоннеля, произведена укладка 33 прямоугольных и круглых бетонных труб разного диаметра. Также в рамках этого проекта приняты соответствующие меры на пересечениях с мелиоративными линиями, линиями электропередач разного напряжения, водой, газопроводом международного значения. Перенесены газо- нефтепровода, на разделительной полосе дороги построены бетонные заграждения общей площадью 31 тысяча п/м, передает Тренд.

Отметим, что новая дорога, начинающаяся в населенном пункте «Яшма Баглары» протяженностью 150 километров строится в соответствии с техническим классом 1Б. Ширина проезжей части составляет 27,5 метров, при этом ширина каждой полосы и плеч четырехполосной дороги составляет 3,75 метров, ширина разделительной полосы — пять метров.

В рамках проекта ведутся строительные работы по пяти разделам: новый путь с 0 по 30 километр, с 30 по 53,5 километр, с 53,5 по 73,5 километр, с 73,5 по 92 километр и охватывает участки с 92 по 150 километр.

В настоящее время строительные работы продолжаются на последнем этапе участка новой магистрали, расположенном между селом Гандоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района на пересечении с российской границей. Длина участка, построенного в новом направлении, на 13 километров короче существующей трассы и составляет 58 километров. По остальным трем частям строительные работы планируется завершить во второй половине 2021 года.

Всего по всему участку 150-километровой дороги близится к завершению строительство 39 развязок и путепроводов, 15 гидротехнических и канальных мостов, 41 межпоселкового подземного перехода прямоугольной формы, укладка 514 кольцевых бетонных водопропускных и запасных труб разного диаметра, 43 прямоугольных водопропускных труб,20 скотопрогонных переходов. Близится к завершению строительство перехода, а также перенос линий электропередач различного напряжения, водо-, газо- и нефтепроводов международного значения.

Minval.az