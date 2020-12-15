16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако к вечеру в некоторых местах ожидаются дожди, утром – слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в горных и предгорных районах — снег. Ночью и утром будет туман, будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az