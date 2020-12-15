Начальник Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковник Эльчин Гулиев направил письмо президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

В письме говорится, что для каждого азербайджанского пограничника большая честь участвовать в Отечественной войне под командованием Победоносного президента, Верховного главнокомандующего, являющегося величайшим полководцем в истории Азербайджана и личностью, ставшей основоположником этой исторической победы:

«В ходе 44-дневной Отечественной войны ГПС мобилизовала все силы и средства для выполнения поставленных вами боевых задач, приняла активное участие в освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, ряда районов и города Шуша».

Отмечено, что благодаря профессиональному применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Хароп», «Гузгун» и «Гермес» Государственной пограничной службы было обезврежено большое количество боевой техники, командных пунктов управления и живой силы врага, уничтожено 290 вражеских целей.

Подчеркнуто, что за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, из военнослужащих ГПС 41 человек были удостоены звания «Герой Отечественной войны», награждены орденами «Зефер» и «Карабах»: «От своего имени и от имени всех военнослужащих Государственной пограничной службы выражаю Вам признательность за это внимание и заботу об азербайджанских пограничниках».

В заключительной части письма отмечено, что азербайджанские пограничники гордятся тем, что служат родине, государству и президенту страны, и в дальнейшем приложат все усилия для обеспечения безопасности и развития страны.

Minval.az