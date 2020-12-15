Госагентство по трудоустройству при Минтруда и соцзащиты населения к внеочередной программе самозанятости привлекло более 700 членов семей шехидов Отечественной войны и раненых военнослужащих, участников войны и пострадавших от армянского террора.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, 450 из них — члены семей шехидов, 180 — члены семей раненых военнослужащими, 35 – члены семей участников войны и др.

Созданы малые семейные предприятия для 330 человек, которые уже получили активы в виде товаров и материалов, оборудования. Продолжается работа по обеспечению остальных активами, а также по привлечению к программе граждан этой категории.

В рамках программы самозанятости были созданы малые предприятия для 25 человек, чьи дома были разрушены в результате армянского террора.

В то же время агентство привлекло к оплачиваемым общественным работам 100 человек из семей шехидов Отечественной войны и раненых военнослужащих, участников войны и пострадавших от армянского террора.



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