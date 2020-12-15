Никол Пашинян намерен провести в мае или июне внеочередные выборы.

Об этом сообщает газета «Паст».

«Нам сообщили новые сведения, согласно которым, Никол Пашинян насколько возможно намерен сопротивляться всенародному требованию о своей отставке и провести в мае или июне внеочередные выборы. Главное, чтобы к этому времени они находились у власти и могли использовать тотально административный ресурс, чтобы обеспечить свое переизбрание. Как передают наши источники в правительстве, именно поэтому проводятся кадровые изменения, особенно на уровне губернаторов.

По нашим сведениям, власти хотят использовать этот период, чтобы выразить недоверие непокорным руководителям общин и возбудить уголовные дела против них, назначить в областях «своих» людей и вместе с правоохранительной системой «провернуть дело» на выборах», — пишет газета.

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