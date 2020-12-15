Основатель и главный редактор военно-технологического журнала «Azeri Defence», журналист Рашад Сулейманов скончался от коронавируса.
Об этом сообщили близкие покойного.
Allah rəhmət eləsin!
Основатель и главный редактор военно-технологического журнала «Azeri Defence», журналист Рашад Сулейманов скончался от коронавируса.
Об этом сообщили близкие покойного.
Allah rəhmət eləsin!
Дата: 2020/12/15 12:00
Раздел: Азербайджан
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