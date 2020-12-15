На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном и сказал, что нужно держать войска в готовности, чтобы по его поручению ввести в город.

Об этом пишет ереванская газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники в Минобороны.

«Начальник Генштаба поинтересовался о целях таких действий, на что Пашинян ответил, что для охраны специальных объектов. Гаспарян, в свою очередь, заявил: «Пока я являюсь начальником Генштаба, армия не будет вмешиваться во внутриполитические процессы и не будет введена в город». На этом беседа завершилась, после чего начальник Генштаба связался с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и представил свой разговор, попросив о том, чтобы если премьер-министр обратился к нему с тем же вопросом, Пашинян услышал от министра обороны тот же ответ. Арутюнян обещал поговорить с премьер-министром. А самым серьезным обвинением в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу 1 марта является то, что он для управления внутриполитическими процессами передвигал войска», — отмечает издание.

Minval.az