Прогнозы «Трезвой России» показали, что к 2050 году численность населения России составит 125 млн человек. Об этом упоминается в докладе федерального проекта о демографической ситуации.

Как отмечается, такой показатель провоцируют агрессивная среда конкуренции стран, алкоголь, табак, наркотики. Ежегодно от причин, связанных с вредными привычками, в России погибает свыше одного миллиона человек.

Аналитики «Трезвой России» подсчитали, что последствия от потребления алкоголя, табака и наркотиков приводят к ежегодным экономическим потерям в размере 12% от ВВП страны, что составляет порядка 13 трлн рублей ежегодно.

«Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек», — говорится в документе.

Глава «Трезвой России» также отметил, что употребление данных веществ «формирует негативные репродуктивные установки». Это приводит к к откладыванию деторождения и прерыванию беременностей.

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