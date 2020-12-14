Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова может быть виновником аварии в Кабардино-Балкарии, в которой погибли четыре человека.

Телеграм-канал Baza сообщает внедорожник Казбека Битарова на 382-м километре трассы «Кавказ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», в котором ехала семья с двумя детьми. Сообщается, что все четверо в отечественной легковушке погибли на месте.

«Сам Битаров серьезно не пострадал, – говорится в сообщении канала. — Его спасла продвинутая система безопасности».

Указывается, что уже возбуждено уголовное дело, но Битаров находится в больнице и пока не задержан. Данные о том, что за рулем внедорожника находился брат чиновника Битарова, подтверждает издание «Основа».

Minval.az