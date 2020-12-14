В следующем году фонд заработной платы государственных служащих в Грузии будет значительно сокращен.

Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, государственный бюджет страны на 2021 год будет антикризисным, и направлен на поддержку граждан и бизнеса: “Фонд заработной платы нашего министерства также уменьшен примерно на 2 млн лари. В следующем году в Грузии будут повышены пенсии, зарплаты учителям, полицейским и военнослужащим”, сообщает Report.

Minval.az