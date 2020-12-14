Запрет на международные авиарейсы, который был введен в Грузии из-за пандемии коронавируса, планируется снять с февраля 2021 года, заявила грузинский министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

«Программа расширения международных аэропортов Кутаиси и Батуми находится в заключительной фазе. Мы планируем уже с февраля практически упразднить все ограничения на международные полеты, обновленная инфраструктура будет принимать гостей и обслуживать наших граждан», — заявила министр во время презентации отчета ведомства.

Грузия из-за пандемии коронавируса в середине марта закрыла сухопутные границы со всеми странами, а в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами. В августе, впервые с начала пандемии, Грузия открыла регулярное авиасообщение с Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, а затем некоторые рейсы возобновились из грузинского города Кутаиси.

Minval.az