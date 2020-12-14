Ректор Азербайджанского института теологии (АИТ) принял участие в XVI Международном мусульманском форуме «Культура встречи: религиозная этика в период пандемии».

Как сообщает Report, международная конференция, организованная Духовным управлением мусульман Российской Федерации, Секретариатом Международного мусульманского форума и Советом муфтиев России, прошла в онлайн-формате.

Равиль Гайнутдин рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются люди и государства в период пандемии, в том числе о межцивилизационных столкновениях. Коснувшись вопроса Нагорного Карабаха, он подчеркнул гибель тысяч людей, ущерб, нанесенный более чем 70 религиозным памятникам.

Муфтий отметил, что ущерб, причиненный войной, неизлечим, от него постоянно страдают люди, особо отметил, что в рамках форума особое место уделено таким важным темам как свобода слова, совести, уважение к чувствам людей, взаимоуважение, толерантность и солидарность.

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