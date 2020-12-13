Поднявшись по лестнице, можно оценить свой уровень здоровья.

Ученые выяснили, что человек со здоровым сердцем может преодолеть четыре пролета за минуту. Такой способ проверить здоровье специалисты назвали «тест-лестница».

«Если вам требуется больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом», — приводит «Газета.ру» со ссылкой на Medical Xpress слова автора исследования, кардиолога Хесус Петейро.

Врачи выяснили, что у преодолевших четыре пролета за 40-45 секунд вероятность смертности в течение десяти лет снижается на 10%, у справившихся за полторы минуты — такой же показатель возрастает на 30%.

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