Белорусские силовики контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции.

В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Беларуси в различных микрорайонах проходят локальные акции.

В частности, скопление транспорта силовиков, включая автозаки, микроавтобусы грузовики для перевозки личного состава наблюдаются в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Колонна спецтехники в сопровождении ГАИ направилась к предполагаемым точкам сбора сторонников оппозиции для проведения локального шествия. Кроме того, микрорайон патрулируют экипажи ГАИ для выявления протестной активности.

Силовики дежурят в районе Партизанского проспекта, недалеко от световой композиции «Зубр» в микрорайоне Брилевичи, в микрорайонах Малиновка, Каменная горка и других точках города.

Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе. Колонны техники сопровождало несколько десятков автомобилей с государственной символикой, а в районе станции метро «Уручье» силовиков приветствовала группа людей с госфлагами.

Minval.az