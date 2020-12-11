В Стамбуле прошла акция памяти основоположника Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Предлагаем вашему вниманию соответствующее видео, снятое турецким телеканалом Haber Global.
В Стамбуле прошла акция памяти основоположника Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Предлагаем вашему вниманию соответствующее видео, снятое турецким телеканалом Haber Global.
Дата: 2020/12/11 20:28
Раздел: Азербайджан, Мир
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