Я поздравляю вас! Пусть Всевышний всегда защищает наши страны и народы!
Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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Я поздравляю вас! Пусть Всевышний всегда защищает наши страны и народы!
Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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Дата: 2020/12/10 23:55
Раздел: Азербайджан, Мир, Наша жизнь
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