Я поздравляю вас! Пусть Всевышний всегда защищает наши страны и народы!

Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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Minval.az