Азербайджан после победы в Отечественной войне перекраивает региональную логистику под новые политические реалии. Как уже сообщал Minval.az, накануне на основе договоренности с Азербайджанской Республикой в международный аэропорт Гянджи прибыл гуманитарный груз, отправленный Российской Федерацией в Ханкенди. Далее гуманитарная помощь уже на автомобилях проследовала по установленному маршруту Гянджа-Барда-Агдам-Ханкенди.

Это тот самый аэропорт, об «уничтожении» которого в результате ракетных ударов несколько раз громогласно объявляли армянские агрессоры. Правда, в качестве доказательства публиковали фотографии разрушенного аэропорта Донецка.

Но куда — политический подтекст. Грузы, пункт назначения которых — Нагорный Карабах, следуют через азербайджанский аэропорт, со всеми предусмотренными процедурами. Более того, по территории Азербайджана, доставляются и грузы для российских миротворцев. Это не только быстрее и удобнее —это прежде всего наглядная демонстрация, «кто в доме хозяин». И самое главное, в Гяндже приземлился борт МЧС России — со всеми следующими отсюда выводами, чьей территорией считают Карабах уже в Кремле (если на этот счет после заявлений Путина, Лаврова и Пескова еще были сомнения и колебания). Неудивительно, что небезызвестный телеграмм-канал «Военкор Котенок» уже шипит и царапается, размещая у себя перепечатку с другого армянского телеграмм-канала — «Синяя Борода»: «А давайте помощь Донбассу через Киев возить? Что за бред вообще происходит?!» Официальные ереванские инстанции хранят молчание:

И вот эти «политические особенности логистики» дают изрядную пищу для размышлений в таком деликатном вопросе, как недавно вспыхнувшие в армянских СМИ слухи по поводу возможного «задействования» аэропорта Ханкенди. Напомним: вначале РИА «Новости» со ссылкой на некий «источник» в местной «администрации» сообщило, что аэропорт может заработать уже в ближайшие дни, причем принимать будет военные самолеты из России: «В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов», а «в перспективе в степанакерстком (Ходжалинском — Minval.az) аэропорте смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76». Затем небезызвестный Давид Бабаян, «советник» Араика Арутюняна, в беседе со все тем же РИА «Новости» намекнул, что аэропорт в Ханкенди может быть открыт уже до конца года, добавив, что «вопрос открытия воздушного сообщения указан (в трехстороннем соглашении – ред.) в качестве одного из шагов по разблокированию коммуникаций. Естественно, российская сторона осуществит это, только она в состоянии это сделать. Я думаю, он будет функционировать уже в ближайшем будущем». На следующий день опять появился некий «источник», который сообщил, что «сейчас обе стороны — наша и российская — прилагают усилия к тому, чтобы это случилось».

Можно, конечно, вспомнить, сколько раз карабахские сепаратисты уже обещали, что вот еще немножечко — и аэропорт в Ханкенди заработает. Последний и самый громкий скандал случился в 2015 году, когда через «лояльные» СМИ вбросили идею, будто бы его задействуют для переброски российских войск в Сирию. Все неизменно заканчивалось громким пшиком. Да и на сей раз нелишне обратить внимание на «странности», заметные даже невооруженным глазом: о скором открытии аэропорта рассуждают исключительно представители верхушки сепаратистов. Исключительно — в беседах с РИА «Новости», которое входит в симоньяновский медиа-холдинг «Россия сегодня». Представители РФ, включая миротворческое командование, тему аэропорта публично не затрагивают. И доставляют грузы по территории Азербайджана. Правда, проводят разминирование территории вокруг аэропорта, но это самое разминирование охватывает многие территории.

Но самое главное, как уже рассказывал Minval.az, еще несколько дней назад появился пресс-релиз ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL): Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтвердила включение еще шести аэропортов Азербайджана: Забран, Евлах, Нафталан, Агдам, Физули и Ханкенди — в каталог международных индексов местоположений. И как подчеркнул президент AZAL Джахангир Аскеров, «это является очередным подтверждением того, что международные авиационные структуры признают территориальную целостность Азербайджана». Ответственность за аэронавигационное обслуживание в пределах международно признанных на границ Азербайджана возложена на Управление воздушным движением (AZANS) — в соответствии с принципами Чикагской конвенции. Кроме того, если ранее оккупированные азербайджанские земли считались зоной боевых действий, и полеты гражданской авиации там были просто запрещены, то теперь запрет снимается. В переводе все это означает, что аэропорт в Ханкенди может быть задействован, но исключительно как азербайджанский, со всеми необходимыми юридическими процедурами. И судя по «новостям логистики» в виде доставки грузов для российских миротворцев, в Москве менее всего настроены на скандал с Азербайджаном в этом вопросе, где юридические позиции Баку абсолютно чисты.

Одного только этого достаточно, чтобы понять, что «звезды ханкендинского балагана» просто изображают хорошую мину при плохой игре. Другой вопрос, какие действия они предпримут после того, как Ханкендинский аэропорт действительно начнет действовать в соответствии с международным правом, нормами ИКАО и законодательством Азербайджана. Так что меры безопасности лучше самым тщательным образом проработать уже сейчас. В том числе и командованию российских миротворцев.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az