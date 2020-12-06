Для нормального роста волос чаще всего не хватает витамина B12. К этому выводу пришел британский трихолог Филипп Кингсли.

В частности, этот витамин помогает образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликулы, отметил специалист. В случае недостатка в организме витамина B12 волосы недополучают кислород, перестают нормально расти и начинают выпадать, пишет РИА Новости.

Восполнить дефицит витамина можно как с помощью специальных добавок, так и продуктов. Хорошими источниками витамина B12 для человека являются говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Тем не менее при кулинарном приготовлении мяса (за исключением вакуумной обработки) значительное количество витамина разрушается

Ранее диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. По его словам, особую пользу в себе несет авокадо. Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ — ценный источник бета-каротина и способен ускорить рост волос.

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