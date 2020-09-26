Колумбийские правоохранительные органы получили информацию о подготовке двумя иностранными гражданами покушения на президента Колумбии Ивана Дуке. С таким утверждением выступила в ночь на субботу колумбийская радиостанция RCN со ссылкой на источник в разведке Колумбии.

«В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь», — сказал источник. Никаких подробностей предполагаемого нападения он не привел. Вместе с тем он утверждал, что покушение готовили «один человек русской национальности, а другой — израильской».

По данным радиостанции, военные и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

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