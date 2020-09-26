Президент Болгарии Румен Радев предположил наличие психического расстройства у фактического руководителя страны премьера Бойко Борисова.

Ранее глава кабмина республики заявил, что утёкшие в сеть снимки, на которых он запечатлён спящим полуголым в собственной спальне рядом с пачками купюр по 500 евро, были сделаны кем-то из команды Радева.

«Делирий министра-председателя вызывает все большую тревогу, — прокомментировал позицию премьера президент. — Господин Борисов обратил 7 миллионов болгар в заложников своей паранойи, а вы знаете, что паранойю рождает нечистая совесть».

Румен Радев является одним из ключевых политических оппонентов премьер-министра от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и вдохновителей массовых антиправительственных протестов, продолжающихся в городах страны почти три месяца.

Minval.az