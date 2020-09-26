На несанкционированном «женском марше» в Минске, который прошел 26 сентября, были задержаны 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

По данным центра, некоторых из задержанных позднее отпустили. Среди них — активистка белорусской оппозиции Нина Багинская, журналист «Еврорадио» Юлия Мотузова и другие.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

Minval.az