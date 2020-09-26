Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе Павия госпитализировали неизвестную, которая потеряла память, но считает себя актрисой Джулией Робертс.

Согласно сообщению la Provincia di Pavia, в конце июля женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение оперативной медицинской помощи в городке Виджевано. Местные полицейские заметили ее на вокзале, где она пьяная приставала к прохожим.

Сотрудники «безрезультатно пытались ее успокоить», как отмечает издание, и доставили к медикам. Будучи без документов, в медицинской карте она получила инициалы Н.Н.

После выписки женщина, которой на вид 40-45 лет, не покинула территорию больницы. Больше двух месяцев она жила в приемном покое, где питалась едой из автоматов.

Minval.az