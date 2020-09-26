Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на учреждение несколько месяцев назад совершались хакерские атаки. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

По его словам, хакерские атаки на центр были, когда шла разработка российской вакцины от коронавируса нового типа.

«Я не специалист по IT-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сказал Гинцбург.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 24 млн выздоровевших, более 990 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

Minval.az