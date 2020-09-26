Президент Ирана Хасан Рухани заявил об отмене в стране из-за пандемии коронавируса в нынешнем году традиционных паломничества и пеших шествий, приуроченных к религиозному трауру Арбаин. Выступление политика транслировало в субботу государственное телевидение Ирана, сообщает ТАСС.

«Было решено, что в этом году не будет шествий, а также поездок в Ирак, поскольку иракские власти заявили, что не могут в этом году принять паломников», — сказал он. По словам президента, «представители духовного лидера Ирана [Али Хаменеи] дали четкое указание, что религиозные мероприятия нужно осуществлять дома».

Церемонии, приуроченные к траурной дате Арбаин («сорок» в переводе с арабского языка) — 40-му дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, — в 2020 году приходятся на 8 октября. Главным событием традиционно является массовое паломничество к религиозным святыням, расположенным на иракской территории. В 2019 году число паломников из Ирана в Ирак на Арбаин, согласно данным властей, достигло рекордных 3,5 млн человек.

В Иране, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусом достигло 439 882. От заболеваний, вызываемых инфекцией, умерли 25 222 человека.

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