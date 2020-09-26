Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаружения коронавируса на продуктах из России, сообщает главное таможенное управление КНР.

Уточняется, что коронавирус был обнаружен на внешних упаковках и на самом продовольствии водного промысла. Из-за этого таможни по всей стране с 26 сентября приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.

Запрет на ввоз продуктов продлится четыре недели, после этого действие документов возобновится.

Ранее сообщалось, что китайские власти нашли коронавирус на упаковке кальмаров из России.

Minval.az