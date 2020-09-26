Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «дружественного» процесса передачи власти в случае поражения на предстоящих выборах, однако выразил мнение, что проиграет, только если его соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте, сообщает РИА Новости.

«Мы проиграем выборы, только если они будут жульничать. И мы не можем позволить им этого — на карту поставлена наша страна, потому что эти люди разрушат нашу страну, а мы не можем такого допустить. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех. Но мы не можем этого позволить — если вы что-нибудь увидите, вы должны об этом сообщить», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Виргинии.

«Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули. Не хотим быть глупыми, чтобы сказать: «О, да, конечно, давайте передавать власть», зная что (они) смошенничали с тысячами и тысячами бюллетеней. Такого мы не потерпим», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что победитель выборов, возможно, не будет известен еще в течение месяцев после выборов.

«Очень не похоже на то, что вы узнаете победителя в ту же ночь. Я могу быть впереди, но им все будут приходить и приходить бюллетени, потому что они говорят, что бюллетени могут быть доставлены позже», — добавил Трамп.

Ранее Трампа спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения. В Белом доме после заявили, что президент признает итоги свободных и справедливых выборов в стране, в тот же день Трамп выразил сомнение, что выборы могут быть честными.

При этом ранее он также говорил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем Джо Байдена.

Байден со своей стороны заявил, что разговоры о том, что Трамп может признать или не признать итоги выборов являются типичным отвлекающим маневром президента, который хочет отвлечь внимание от проблем с коронавирусом и безработицей в стране.

Minval.az