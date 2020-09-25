Американская компания Novavax Inc. приступает к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19 в Великобритании на фоне всплеска случаев заражения.

«В Великобритании наблюдается высокий уровень распространения SARS-CoV-2 (коронавируса), ожидается, что он продолжится, (поэтому) мы оптимистично настроены в отношении того, что решающая третья фаза клинических испытаний пройдет быстро и укажет на эффективность NVX-CoV2373 (название вакцины) в ближайшей перспективе», — цитирует «Интерфакс» слова Гленна.

Novavax планирует провести испытания вакцины с участием 10 тыс. волонтеров в возрасте от 18 до 84 лет в течение следующих 4-6 недель.

Компания подчеркнула, что как минимум четверть участников клинических испытаний будут старше 65 лет. Первостепенное внимание в ходе испытаний будет уделено группе лиц, наиболее подверженной заражению коронавирусом, в том числе представителям этнических меньшинств.

Сообщается, что половина добровольцев получат две дозы вакцины NVX-CoV2373 вместе с адъювантом Matrix-M — комплексом веществ, усиливающим действие вакцины. Оставшейся половине волонтеров введут плацебо.

До 400 волонтеров будут иммунизированы вакциной от COVID-19 и сезонной вакциной против гриппа для того, чтобы выявить эффективность взаимодействия двух вакцин.

В случае положительных результатов испытаний вакцина может быть использована не только в Великобритании, но и в других странах.

«Ожидается, что данные этих испытаний могут послужить основой для нормативных материалов, необходимых при лицензировании в Великобритании, ЕС и других странах», — сказал Гленн.

По данным Novavax, до финальной стадии испытаний вакцина была «хорошо переносима в целом» и производила «устойчивый иммунный ответ», который оказался сильнее, чем у выздоравливающих пациентов.

Minval.az