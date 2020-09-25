Число жертв коронавируса в мире приближается к 1 млн человек, однако цифра вполне может увеличится и до 2 млн. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это вполне возможно, — отметил он. — За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек». «Однако многое можно сделать уже сейчас, чтобы спасти жизни и не допустить этого», — приводит ТАСС слова Райана.

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