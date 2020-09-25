Значимость тюркских языков, широко распространенных в странах Европы и Азии, в том числе в Турции, с каждым днем осознается все больше и больше. Потенциал турецкого языка растет во всех сферах: от образования до культуры, от торговли до СМИ, что является для нас предметом гордости. Мы продолжим стоять на страже достояния — богатства турецкого языка.

Об этом говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с отмечаемым 26 сентября Праздником турецкого языка.

Глава турецкого государства напомнил, что тюркские языки являются одними из самых древних и распространенных в мире.

«Передачей культурного богатства и традиций государственности, накопленных турецким народом тысячелетиями, мы обязаны нашему языку. Турецкий язык является одной из основ культуры — фактором, определяющим национальную идентичность. Обществу, лишенному языка, очень сложно сохранить иные ценности», — говорится в послании турецкого лидера, которое цитирует «Анадолу».

Президент призвал соотечественников к защите чистоты и богатства турецкого языка, являющегося «проводником национального духа» и «мостом между прошлым и будущим».

Minval.az