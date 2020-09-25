Традиционные карнавальные шествия в Рио-де-Жанейро не состоятся в феврале 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, решила Независимая лига школ самбы, сообщает Globo со ссылкой на заявление президента лиги Хорхе Кастанейры.

«Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя», — заявил Кастанейра.

В настоящее время говорить о возможных датах проведения шествия преждевременно, уверен президент лиги. По его словам, проведение карнавала зависит от сроков получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации.

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