Эмират Шарджа в ОАЭ открыл границы для иностранных туристов, въезд возможен при предъявлении ПЦР-теста.

«Шарджа сняла ограничения на въезд зарубежных туристов через любые пункты пропуска. Но есть требования: не более чем за 96 часов до поездки путешественники обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус. По прибытии тест будет проведен повторно — до выяснения его результатов нужно соблюдать изоляцию», — информирует «Интерфакс» со ссылкой на Khaleej Times.

Карантин до получения результатов этого теста можно провести в гостинице. Если тест окажется положительным, путешественникам придется соблюдать 14-дневную изоляцию за свой счет. За нарушение карантинных мер грозят штрафы и суд.

Для въезда в Шарджу туристам также понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19. В самолете им предложат заполнить форму о состоянии здоровья.

Власти эмирата будут пересматривать и обновлять действующие меры в зависимости от ситуации.

Minval.az