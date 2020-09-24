Австралийский институт стратегической политики (ASPI) с 2017 года выявил 380 центров, в которых китайские власти содержат представителей нацменьшинств. Об этом пишет «Гордон» со ссылкой на The Guardian.

Сеть лагерей для интернированных в провинции Синьцзян используется для содержания уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств.

ASPI выявил 14 строящихся лагерей. Несмотря на заявления Китая о том, что заключенные покидали лагеря, страна вложила значительные инвестиции в строительство новых центров содержания под стражей в 2019-м и 2020 годах, отмечается в расследовании.

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