В сеть попало видео, на котором американский полицейский переезжает на велосипеде голову одному из протестующих. Кадрами делится Telegram-канал РИА Новости.

Известно, что случай произошел в ходе акций протеста в Сиэтле, штат Вашингтон. На кадрах видно, как отряд полиции на велосипедах движется вдоль улицы, когда один из представителей правопорядка переезжает голову лежащего на тротуаре человека, при этом велосипед он вез руками. Затем другой полицейский обращает внимание на лежащего протестующего и подходит к нему.

По факту случившегося полиция обещала провести расследование.

Ранее в сентябре власти Соединенных Штатов объявили Нью-Йорк городом анархии. За неспособность контролировать протестующих и урезание средств, выделяемых полиции, город потерял деньги от федерального правительства.

С конца мая в десятках городов США проходят акции протеста против полицейского произвола после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда из-за грубого ареста. В ряде случаев они заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. Затем протесты в Луисвилле и других городах страны разгорелись с новой силой после того, как были объявлены обвинения по делу убитой полицейскими афроамериканки Бреонны Тейлор. Протестующие считают, что суд слишком мягко обходится с виновниками ее смерти.



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