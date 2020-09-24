Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил Фонд Нобеля.

«В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов)», — заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

В сообщении Фонда отмечается, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.

Размер Нобелевской премии уже составлял 10 миллионов крон до 2011 года, когда в связи со снижением дохода Фонда был снижен до 8 миллионов. В 2017 году размер премий был увеличен до 9 миллионов крон.

Объявление лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира начнется 5 октября. Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В этом году в связи с распространением коронавируса в мире традиционный банкет в стокгольмской Ратуше был отменен, а церемония вручения медалей и дипломов пройдет в онлайн-формате.

Minval.az