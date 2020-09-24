Сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства Южной Кореи был преднамеренно убит в территориальных водах КНДР, сообщает Yonhap.

Минобороны Южной Кореи потребовало объяснить причины подобного «акта жестокости» со стороны Пхеньяна и наказать виновных.

По данным Сеула, 47-летний чиновник исчез 21 сентября с борта катера, проводившего инспекцию в районе острова Ёнпхёндо. Предположительно, он предпринял попытку побега в КНДР и уплыл в территориальные воды страны. В ночь на вторник его обнаружил северокорейский патруль — мужчину застрелили, а затем «по приказу высшего командования» его тело сожгли на острове, утверждают военные Южной Кореи.

В Сеуле считают, что власти КНДР могли санкционировать подобный бесчеловечный поступок в соответствии с собственными инструкциями по борьбе с распространением коронавируса.

Официальный Пхеньян никак не реагировал на инцидент.

Minval.az