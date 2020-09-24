Саудовские оппозиционеры, проживающие за рубежом, создали политическую партию под названием «Национальный совет».

Целью партии является формирование демократического режима в королевстве, где растет число покушений на политических деятелей, а задержания, давление и насилие приняли повседневный характер.

Партия намерена наладить сотрудничество с международными организациями для решения насущных проблем Саудовской Аравии, действуя в рамках демократии и с уважением суверенитета страны.

«Власть должна принадлежать народу. Это означает, что каждый может избирать и быть избранным», — говорится в заявлении руководства партии.

Представители партии считают, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в Саудовской Аравии должны быть четко разделены.

В числе основателей партии: Медави ар-Рашид (ученый), Ахмет аль-Мушейхас (шиитский активист), Саид аль-Гамиди (ученый), Яхья Асири (юрист), Абдулла аль-Авде (сын арестованного исламского ученого), Омер аз-Захрани (активист). Все они проживают за пределами Саудовской Аравии, в США или Канаде.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали действия диссидентов.

В Королевстве законодательно запрещено создавать политические партии.

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