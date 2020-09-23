Таганский суд Москвы арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке в центре Москвы.

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«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья Альбина Тимакова (цитата по РИА Новости).

Гулиев пробудет в СИЗО минимум до 21 ноября. Ранее он признал свою вину.

ДТП произошло 21 сентября в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали четыре человека.

Виновником аварии установлен водитель Infiniti певец Эльмин Гулиев. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

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