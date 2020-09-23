В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Эльмина Гулиева, за рулем Infiniti сбившего пешеходов после столкновения с Mercedes на Остоженке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гулиева Э.Д. поступил в Таганский районный суд города Москвы», — сказала она.

По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших — преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.

Дептранс Москвы сообщал, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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