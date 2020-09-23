Конгрессмены от Демократической партии Барбара Ли и Марк Покэн призвали провести проверку расходов Пентагона, который по информации СМИ нецелевым образом потратил порядка $1 млрд из средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

«Пентагон использовал $1 млрд из средств Cares act (пакета мер по борьбе с коронавирусом) на выплаты оборонным подрядчикам вместо того, чтобы обеспечивать безопасность войск и общественности. Это нечестно. Конгрессмен Покэн и я призываем немедленно это расследовать», — написала в среду Ли в Twitter.

Как сообщила газета The Washington Post, большую часть из выделенных в марте средств Пентагон потратил на расчеты с подрядчиками, которые на эти деньги поставляли двигатели для реактивных самолетов, бронежилеты и униформу.

Minval.az