Британские СМИ обратили внимание на то, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телеобращения, посвященного ситуации с коронавирусом в стране, заурчал живот.

На кадрах видео, которые публикует The Sun в своем микроблоге в Twitter ,во время призыва британского премьера объединиться и «соблюдать дисциплину», чтобы эффективно противостоять коронавирусу, слышны посторонние звуки, напоминающие урчание желудка.

«Урчит живот», — повествуют субтитры к телеобращению.

Пользователи Сети раскритиковали журналистов за то, что те решили обратить внимание на столь незначительный момент вместо того, чтобы сконцентрироваться на тексте своего обращения.

Некоторые, впрочем, высказались об этой ситуации с сарказмом и отметили, что «желудок начинает урчать, когда Джонсон врет», говоря о том, что страна справляется с ростом случаев заболевания коронавирусом.

Boris Johnson’s stomach appears to rumble during TV address pic.twitter.com/I6veySwi5d — The Sun (@TheSun) September 23, 2020

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