Словакия первой из стран Европейского союза заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава словацкого МИД Иван Корчок на своей странице в Twitter.
«Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной». — подчеркнул министр.
По его словам, Лукашенко несет ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые, по его словам, не были ни свободными, ни справедливыми.
Корчок также добавил, что Словакия поддерживает белорусский народ.