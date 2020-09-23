Словакия первой из стран Европейского союза заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава словацкого МИД Иван Корчок на своей странице в Twitter.

«Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной». — подчеркнул министр.

По его словам, Лукашенко несет ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые, по его словам, не были ни свободными, ни справедливыми.

Корчок также добавил, что Словакия поддерживает белорусский народ.

Minval.az